04/03/2018 13:49


Beşiktaş’ta büyük şok 1 ay boyunca sahalardan uzak kalacak

Pepe

Süper Lig'de yarın akşam Trabzonspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş'ta Pepe şoku yaşanıyor

Fenerbahçe maçından sonra çekilen MR’ında sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilen Pepe Trabzonspor maçı kadrosundan çıkartıldı.Tedavisine başlanan Pepe’nin iyileşme sürecinin yaklaşık bir ay süreceği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in yaşanan bu gelişme sonrası Trabzonspor karşısında Tosic veya Vida ikilisinden biri oynatması bekleniyor.

 


Pepe
Beşiktaş’ta büyük şok 1 ay boyunca sahalardan uzak kalacak
Kadınlar Günü
Kadınlar şiddete ve sömürüye karşı yürüdü
Davide Astori
İtalyan futbolcu Davide Astori otel odasında ölü bulundu
Meral Akşener
Meral Akşener'den CHP ile ittifak iddialarına yanıt
WhatsApp
Whatsapp yeni özelliğini kullanıcılarına sunacak
İlgili Haberler
Davide Astori

İtalyan futbolcu Davide Astori otel odasında ölü bulundu

Fenerbahçe Akhisarspor

Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Muslera

Muslera Galatasaray'daki geleceği hakkında konuştu

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder ilk golü attı ve Roma kazandı

Son Dakika Haberleri
Kadınlar Günü

Kadınlar şiddete ve sömürüye karşı yürüdü

Meral Akşener

Meral Akşener'den CHP ile ittifak iddialarına yanıt

WhatsApp

Whatsapp yeni özelliğini kullanıcılarına sunacak

Sayısal Loto

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 3 Mart 2018

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Hocalı katliamı 2

Dün birinci bölümünü paylaştığımız “Dağlık Karabağ Savaşında Ağdam'daydım! (Yaşanmış Gerçek Bir Hikâye)”nin 2.bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. “Sovyetler Birliği yeni dağılmış ve ülkenin dağılması sırasında ortaya çıkan kargaşa ...

Devam