Beşiktaş’ta büyük şok 1 ay boyunca sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'de yarın akşam Trabzonspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş'ta Pepe şoku yaşanıyor

Fenerbahçe maçından sonra çekilen MR’ında sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilen Pepe Trabzonspor maçı kadrosundan çıkartıldı.Tedavisine başlanan Pepe’nin iyileşme sürecinin yaklaşık bir ay süreceği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in yaşanan bu gelişme sonrası Trabzonspor karşısında Tosic veya Vida ikilisinden biri oynatması bekleniyor.