04/03/2018 13:37


İtalyan futbolcu Davide Astori otel odasında ölü bulundu

Davide Astori

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina’nın kaptanı 31 yaşındaki Davide Astori, konakladığı otelde ölü bulundu. İtalyan futbolcunun kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor

İtalyan futbolcunun ölümüne ilişkin teknik direktör Stefano Pioli’nin ilk tepkisi “Bir bir trajedi” oldu. Öte yandan yaşanan bu olay sonrasında Udinese-Fiorentina maçı ertelendi.Fiorentina Kulübü ise yaptığı açıklama ile kaptanlarının hayatını kaybettiğini acı içinde duyurduklarını belirtirken “Bu korkunç ve narin durum için en önemlisi ailesine saygı nedeniyle, medyanın hassasiyetine dikkat çekmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.Milan altyapısında yetişen tecrübeli stoper, daha önce Roma ve Cagliari gibi takımlarda forma giymişti.Yıldız futbolcu İtalya Milli Takımı’nda da 14 kez görev aldı.

 


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