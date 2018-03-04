04/03/2018 08:50


Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Fenerbahçe Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, rakibi Teleset Mobilya Akhisarspor’u sahasında ağırlayacak

Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

Taraflar arasında İstanbul’da yapılan 5 lig maçında Fenerbahçe 3, Akhisarspor bir galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti. Kadıköy’de Fenerbahçe’nin 12 golüne, Akhisarspor 5 golle yanıt verdi. Geçen sezon İstanbul’daki karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

 

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