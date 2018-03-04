Muslera Galatasaray'daki geleceği hakkında konuştu

Süper Lig'de dün akşam rakibi Kardemir Karabükspor’u 7-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera önemli açıklamalarda bulundu

Muslera açıklmasının öncesinde sağlık ekibine teşekkür ederken, “Maç yorumu yapmadan önce sağlık ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Akhisar maçında belimde inanılmaz bir ağrım vardı ama beni 3 günde yetiştirdiler. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 7 gol attık, gol yemedik” diye konuştu.

Uruguaylı kaleci takımdaki geleceği hakkında ise “Bir kontratım var. Hedefim kontratımın sonuna kadar Galatasaray’da kalmak. Bu dedikoduları kim çıkartıyor bilmiyorum. Şu an için böyle bir şey yok. Kontratım bitene kadar devam etmek istiyorum. Nasıl ayrılık olur? Sezon sonunda çok ciddi, Galatasaray’ı ve beni mutlu edecek bir teklif olursa, oturulur ve konuşulur” dedi.