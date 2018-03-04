04/03/2018 08:26


Cengiz Ünder ilk golü attı ve Roma kazandı

Cengiz Ünder

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Roma rakibi Napoli'yi 4-2'lik skorla mağlup etti. Yıldız futbolcu Cengiz Ünder de takımına üstünlük getiren ilk golü atmayı başardı

Napoli’deki San Paolo Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında Lorenzo Insigne'nin 6. dakikada attığı golle öne geçen Napoli’nin sevinci kısa sürdü.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, 7. dakikada attığı golle skoru eşitledi.

Roma, 26. dakikada Edin Dzeko’nun golüyle 2-1 öne geçti.

Maçta ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Ünder, 72. dakikada yerini Gerson'a bıraktı.

Dzeko'nun 73. dakikada attığı ikinci golüyle skoru 3-1'e getiren Roma, 79. dakikada Diego Perotti’nin golüyle de ev sahibi Napoli karşısında 4-1 öne geçti.

Napoli, 90+2. dakikada Dries Mertens'in meşin yuvarlağı ağlara göndermesiyle skoru 4-2'ye getirdi.

Başka gol olmayınca maç, bu skorla sona erdi.

Roma Şampiyonlar Ligi kotasına tekrar girdi

Bu sonuçla Napoli 69 puanla liderliğini korurken Roma, 53 puanla 5. sıradan 3. sıraya yükselerek Şampiyonlar Ligi kotasına tekrar girdi.


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