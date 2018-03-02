Fenerbahçe Ozan Tufan'ı affetti

4 Ocak'ta kadro dışı bırakılan Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan 57 gün aranın ardından yeniden antrenmana çıktı

Milli futbolcu, Beşiktaş maçı sonrası bu sabah Samandıra’da gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı. Fenerbahçe’de sezon başında Aykut Kocaman’ın ilk tercihleri arasında yer alan Ozan, sonrasında kesik yemiş ve formaya uzak kalmıştı. 22 yaşındaki orta saha devre arasında Antalya’da gerçekleştirilen hazırlık kampının kadrosuna dahil edilmemiş ve kadro dışı bırakılmıştı. Uzun süredir formaya hasret olan Ozan Tufan, bu kararla birlikte formasına kavuşabilecek.