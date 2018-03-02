Aykut Kocaman’dan Çarşı Grubu’na yanıt gecikmedi

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından Çarşı Grubu, teknik direktör Aykut Kocaman'ın fotoğrafını paylaşarak “Dolmabahçe’de kayboldu. Tasması var!!!” şeklinde yazı yazmıştı

Çarşı Grubu’na yanıt veren Aykut Kocaman, şunları söyledi: “Hayatımda ilk defa maçı anlatmadan konuşmaya başladım. Çünkü anlatacak bir şey yok. Buradaki seyirci bana küfür ediyor, bizim seyirci diğer hocaya küfür ediyor. Bana ya da Şenol Güneş’e neden küfür ediliyor anlamıyorum. Ben de, Şenol Güneş de takımının hakkını savunacak tabii ki. Sadece haklarımızı savunmaya çalışıyoruz. Acayip bir yere gidiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Çok net görünüyor fotoğraf. Bu kadar takdir ettiğimiz, sosyal sorumluluk konularında çok duyarlı olan Çarşı Grubu, benim fotoğrafımı yayınlayarak bir insanı aşağılamaya çalışıyor. Her zaman takdir ettiğimiz grup. Van’daki insanlar için üzerlerini çıkaran insanlar bunlar. Ama sonra başka bir insanı aşağılamaya çalışıyorlar. Bu nedir ya? Bir de bunu, bu dünyanın içinde beraber yaşadığımız bir canlıyla yapıyorlar. Ben de evimde böyle bir canlıyla yaşıyorum ve beni hiç aşağılamadı. Benzetildiğim ne bir hayvandı, ne de başka bir şey. Ben kendimi biliyorum. Çarşı da bunu yapıyorsa ne diyeyim. Bütün statlarda aynısı oluyor, burada biraz daha fazla oluyor. Bu ortam iyi bir ortam değil. Bunun ne Beşiktaş’a, ne Fenerbahçe’ye, ne Trabzonspor’a ne de başka takıma faydası olmayacak.”