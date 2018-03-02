TFF'den Afrin şehitleriyle ilgili önemli karar

TFF, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde Afrin şehitleri anısına saygı duruşunda bulunulacağı yönünde karar aldı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 2-5 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig’deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.''