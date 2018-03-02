02/03/2018 08:02


Fenerbahçeli Alper Potuk derbinin ardından özür diledi

Alper Potuk

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında dün akşam Beşiktaş ile berabere kalan Fenerbahçe'de futbolcu Alper Potuk, gördüğü kırmızı kart nedeniyle maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

Alper Potuk, hesabından yayımladığı açıklamada, "Büyük bir motivasyonla başladığım halde aşırı kazanma hırsımla sakinliğimi koruyamamak kırmızı kart görmeme yol açtı. İkinci yarıda yalnız bıraktığım takım arkadaşlarım olmak üzere bütün Fenerbahçe camiasından özür diliyorum. Önümüzdeki zorlu süreçte bu kutsal forma için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğimden hiç şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.


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