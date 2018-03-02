02/03/2018 07:47


Talisca 'Benfica ile sözleşme imzalamak zorunda bırakıldım'

Talisca

Beşiktaşlı Talisca, Portekiz ekibi Benfica ile yaptığı sözleşmeyi zorunlu olarak imzaladığını belirtti

Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, dün akşam Fenerbahçe ile oynadıkları kupa mücadelesinin ardında yaptığı açıklamada, “Onlar futbol oynamak yerine faul yapmaya ve kart görmeye başladılar. Biz de onlara uyduk” dedi. Benfica ile yaptığı sözleşme hakkında da konuşan Talisca “Ben ve ailem burada çok mutluyuz… Hiçbir zaman ayrılmak istemedik. Kulüpler arasında bazı problemler yaşandı. Sözleşmemin uzatılmasına izin vermeseydim Avrupa kupalarında oynamama riskim vardı. Burada kalsaydım sadece Türkiye’de oynayabilecektim. O nedenle sözleşme imzalamak zorunda bırakıldım. Bu geçmişte yaşanan bir olay… Başkanın da tüm olup bitenlerden haberi var” ifadelerini kullandı.

 

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