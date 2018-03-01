01/03/2018 18:10


Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı saat kaçta başlayacak

Beşiktaş Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde Fenerbahçe, rakibi Beşiktaş'a konuk olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final karşılaşması bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak naklen ekranlara gelecek.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'ler

Beşiktaş(Muhtemel): Tolga, Gökhan, Pepe, Tosiç, Adriano, Quaresma, Medel, Tolgay, Talisca, Lens,Negredo

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Aatif, Alper, Soldado


Beşiktaş Fenerbahçe
Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı saat kaçta başlayacak
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