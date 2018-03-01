Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı saat kaçta başlayacak
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde Fenerbahçe, rakibi Beşiktaş'a konuk olacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final karşılaşması bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak naklen ekranlara gelecek.
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'ler
Beşiktaş(Muhtemel): Tolga, Gökhan, Pepe, Tosiç, Adriano, Quaresma, Medel, Tolgay, Talisca, Lens,Negredo
Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Aatif, Alper, Soldado