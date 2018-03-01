01/03/2018 08:00


Portekiz basınından Talisca hakkında bomba iddia

Talisca

Portekiz basınında yer alan habere göre Benfica, Beşiktaş'ın yıldızı Talisca'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Buna göre Talisca'nın sözleşmesi 2020 yılında sona erecek

Portekiz basını 1.5 ay önce de Benfica’nın Talisca ile 2021 yılına kadar sözleşme uzattığı iddia etmiş ancak bu bilgiler bizzat Talisca’nın kendisi tarafından yalanlanmıştı.

Beşiktaş, Talisca için iki sezonda Benfica’ya 5 milyon Euro kiralama bedeli ödedi. Brezilyalı yıldızın satın alma bedeli ise 25 milyon Euro. Beşiktaş yönetimi Benfica ile 10-12 milyon Euro arasında bir rakamla anlaşmak istese de yapılan teklifler Portekiz takımınca reddedilmiş durumda. Son günlerde Monaco’nun da Talisca için Benfica’nın kapısını çaldığı ve sezon sonu için söz aldığı Fransız kaynaklarınca yazıldı.

 

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