Fernandao’ya verilen ceza belli oldu

Fenerbahçeli yıldız futbolcu Fernandao, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada attığı golün ardından gösterdiği sevinç nedeniyle cezaya çaptırıldı

PFDK, Brezilyalı futbolcuya 2 maçtan men ve 13 bin TL para cezası verdi. İşte TFF’den yapılan açıklama; “Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 28.02.2018 tarih ve 55 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA’nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ”