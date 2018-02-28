Fenerbahçeli futbolcu Souza'dan çok konuşulacak itiraf

Beşiktaş'a karşı aldıkları 3-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza çarpıcı açıklamalarda bulundu

Samandıra'da Vodafone Park'taki maçın değerlendirmesini arkadaşlarıyla birlikte yapan Sambacı, “O akşamdan beri gözüme uyku girmedi. Benim yüzümden maçı kaybettik. Hep kendime ‘Bu hatayı nasıl yaptım?' diye kızıyorum. Hatamla rakip 2-1 öne geçti ve takımın dengesi bozuldu” diye dert yandı.

Josef de Soza, “Hamlemi düzgün yapsaydım o golü yemeyecektik. O gol her şeyi altüst etti. Çünkü takım olarak tam oyunu dengelediğimiz bir dönemdi. Benim hatamla her şey berbat oldu ve ben de dengemi kaybettim. Artık bu hatamı telafi etmek için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.