Sarı lacivertliler kupa derbisinde kazanmak istiyor

Süper Lig'de rakibi Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olan Fenerbahçe, yarın akşamki kupa derbisinden galip ayrılmak istiyor

İki takım arasındaki mücadele yarın akşam saat 20:30'da başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı 17, 18 ya da 19 Nisan da Ülker Stadı'nda oynanacak. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe kupada maç kaybetmiyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 16 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.