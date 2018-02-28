28/02/2018 09:44


Beşiktaş'ta hedef kupa derbisini de kazanmak

beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, bu kez kupa mücadelesinde rakibini sahasında konuk edecek

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, 1 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta başlayacak. Karşılamada hakem Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu gerçekleştirecek.

Talisca ve Pepe oynayacak mı

Süper Lig'deki Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca ile Pepe, kupa derbisinde oynayabilecek. Her iki oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.

 

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