27/02/2018 19:18
Akhisarspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak
Süper Lig'de lider Galatasaray, bu akşam kupa mücadelesinde rakibi Akhisarspor ile mücadele edecek
Akhisarspor ve Galatasaray takımları arasında oynanacak maç bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
GOMİS KADRODA YOK
Galatasaray Kulübü teknik direktörü Fatih Terim, bu akşamki kupa mücadelesinde ilk 11'de Gomis'e yer vermedi. Gomis, geçtiğimiz hafta Bursaspor karşısında 3 gol atmış ve performansıyla adeta göz doldurmuştu.