27/02/2018 19:14


Akhisarspor Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu

Akhisarspor Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Galatasaray, rakibi Akhisarspor'a konuk olacak

Akhisarspor ve  Galatasaray takımları arasında oynanacak maç bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Akhisarspor Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ahmet, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Rodrigues, Yasin, Belhanda, Sinan

Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Soner, Muğdat, Eray, Larsson, Seleznov

 


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