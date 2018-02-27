27/02/2018 19:14
Akhisarspor Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Galatasaray, rakibi Akhisarspor'a konuk olacak
Akhisarspor ve Galatasaray takımları arasında oynanacak maç bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Akhisarspor Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu
Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ahmet, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Rodrigues, Yasin, Belhanda, Sinan
Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Soner, Muğdat, Eray, Larsson, Seleznov