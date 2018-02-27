27/02/2018 17:49


Fenerbahçeli Fernandao disiplin kuruluna sevk edildi

Fernandao

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Fernandao'yu geçtiğimiz haftaki Beşiktaş mücadelesinde hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş Kulübünün, yaşanan saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.Saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Fenerbahçe Kulübünün de sevkinin gerçekleştiği kaydedildi.Spor Toto Süper Lig ekipleri Bursaspor, Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve Medipol Başakşehir'in de çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ye sevki gerçekleşti.

 

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