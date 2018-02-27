PFDK Şenol Güneş ve Aykut Kocaman hakkında kararını verdi
Fenerbahçe Kulübü teknik direktörü Aykut Kocaman ve Beşiktaş Kulübü teknik direktörü Aykut Kocaman'a para cezası verildi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman hakkındaki kararlarını verdi.
İşte TFF’den yapılan açıklama;
1- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN’in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ’in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı