Cansu Taşkın'dan Ronaldo hakkında bomba itiraf

23 yaşındaki genç model Cansu Taşkın, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında bomba itirafta bulundu

Taşkın, “Ronaldo bana Instagram üzerinden mesaj göndermiş. Ben tabii ki şok oldum. Beni Madrid’e davet etti ama gitmedim” dedi. Hak verirsiniz ki dünyaca ünlü olabilir ama benim gitmem doğru olmazdı. Ardından filminin galasına Londra'ya davet etti ona da gitmedim. Gitmediğim için de araya soğukluk girdi. Şimdi kendisi çoluğa çocuğa karışmış artık. Ama hala bir arkadaşlığımız var.

Arada sırada konuşuyoruz ama öyle bir ilişki durumu yok. Zaten hayatında biri var ve ben öyle bir insan değilim.