Jamaikalı eski atlet Bolt çocuklar için mücadele edecek

Dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, UNICEF yararına iki yılda bir İngiltere'de düzenlenen "Soccer Aid" isimli yardım maçında mücadele edecek

Bolt, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "UNICEF adına Soccer Aid yardım etkinliğinde yer alacağım için çok heyecanlıyım. Hazır ol Robbie Williams." ifadesini kullandı.Manchester kentindeki Old Trafford Stadı'nda 10 Haziran'da oynanacak karşılaşmada, İngiltere takımının kaptanlığını "Soccer Aid" etkinliğinin kurucularından İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Dünya Karması'nın kaptanlığını ise Bolt yapacak.

Yardım maçında, sinema dünyasından Will Ferrell, Woody Harrelson, Mike Myers, şarkıcı Niall Horan ile eski futbolcular Diego Armando Maradona, Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldinho başta olmak üzere sanat ve spor camiasından birçok ismin sahaya çıkması bekleniyor. Fiyatları 10 ile 50 sterlin arasında belirlenen ve geliri UNICEF'e bağışlanacak yardım maçının biletleri, Manchester United Kulübünün internet sitesinden satışa sunuldu.