27/02/2018 08:56


Süper Lig ekibi Tudor'u listesine aldı

Igor Tudor

Bursaspor’da teknik direktör Paul Le Guen yerine yeni hoca arayışlarına giren kulübün listesinde Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor da var

Teknik adamPaul Le Guen ile ilgili henüz kesin kararını vermeyen Bursaspor yönetimi, yeni hoca konusunda yol haritasını oluşturdu. Eğer Fransız teknik direktör ile yollar ayrılırsa takımın Bursaspor yardımcı antrenörü Mustafa Er’e teslim edilmesi en yüksek ihtimal olarak öne çıkıyor.

TUDOR DA LİSTESİ

Aralık ayında Galatasaray tarafından görevine son verilen ve henüz boşta olan Igor Tudor da listede yer aldı. Bu sezon Alanyaspor’da tutunamayan Safet Susic ve Hikmet Karaman’ın yanı sıra Konyaspor’dan ayrılan Mustafa Reşit Akçay listeye dahil edildi.

 

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