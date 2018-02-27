27/02/2018 08:13


Medipol Başakşehir liderlik fırsatını geri çevirdi

Medipol Başakşehir Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, rakibi Gençlerbirliği ile 1-1'lik skorla berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ NOTLAR

7. dakikada sol kanattan Clichy'nin ortasında altıpasın önünde Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.

12. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan ceza alanı içine giren Manu'nun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

20. dakikada Elia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Adebayor meşin yuvarlağı ceza dışındaki Emre Belözoğlu'na çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Hopf, kornere çeldi.

28. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu'nun ortasında altıpasta uygun durumda bulunan Adebayor kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

34. dakikada sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta Sessegnon'un ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan, son anda kornere çıkardı.

42. dakikada ceza sahasında topla buluşan Manu, rakibinden sıyrıldıktan sonra altıpasın sol çaprazında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Sessegnon'un ortasında altı pasta Palitsevich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 

50. dakikada Gençlerbirliği skoru eşitledi. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Khalili geçti. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

53. dakikada Mepipol Başakşehir gole yaklaştı. Elia'nın sol kanattan ortasında Adebayor topu penaltı noktasındaki Mossoro'ya indirdi. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

55. dakikada Paraiba'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sessegnon'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

79. dakikada Visca'nın yerden ortasında ceza sahasında topla buluşan Adebayor rakibinden sıyrıldıktan sonra altıpasın sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

86. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Adebayor, meşin yuvarlağı penaltı noktasında uygun durumda bulunan İrfan Can Kahveci'ye indirdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Hopf, topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma iki takımın beraberliğiyle sona erdi.

 


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