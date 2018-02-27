UEFA’dan Şampiyonlar Liginde büyük değişiklik

UEFA'nın dün Slovakya'da gerçekleşen kongresinde önemli kararlar alındı

Futbolda gol çizgisi başta olmak üzere birçok sıkıntılı konuyu aydınlatma adına devreye sokulan Video Yardımcı Hakem sistemi VAR, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmayacağı duyuruldu.Video Yardımcı Hakem sisteminin halen test aşamasında olduğu belirtilirken, Avrupa'daki birçok ligdeki örnekler de göz önünde bulunduruldu.Resmi olarak VAR'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmayacağı ifade edildi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ SAYISINDA FLAŞ KARAR

Bir diğer sıcak gelişme ‘oyuncu değişikliği' kuralı için belirtildi. Yine Başkan Ceferin tarafından değişiklik sayısının artacağı ifade edildi. Mevcut 3 oyuncu değişikliğinin 4'e çıkacağı kaydedildi. Bu kararın altında yatan sebep olarak, futbolcuların sağlığının koruma altına alınması ve takımlara daha rahat bir kadro kurma, kullanma şansı verilmesi gösterildi.