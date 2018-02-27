27/02/2018 08:00


UEFA’dan Şampiyonlar Liginde büyük değişiklik

şampiyonlar ligi

UEFA'nın dün Slovakya'da gerçekleşen kongresinde önemli kararlar alındı

Futbolda gol çizgisi başta olmak üzere birçok sıkıntılı konuyu aydınlatma adına devreye sokulan Video Yardımcı Hakem sistemi VAR, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmayacağı duyuruldu.Video Yardımcı Hakem sisteminin halen test aşamasında olduğu belirtilirken, Avrupa'daki birçok ligdeki örnekler de göz önünde bulunduruldu.Resmi olarak VAR'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmayacağı ifade edildi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ SAYISINDA FLAŞ KARAR

Bir diğer sıcak gelişme ‘oyuncu değişikliği' kuralı için belirtildi. Yine Başkan Ceferin tarafından değişiklik sayısının artacağı ifade edildi. Mevcut 3 oyuncu değişikliğinin 4'e çıkacağı kaydedildi. Bu kararın altında yatan sebep olarak, futbolcuların sağlığının koruma altına alınması ve takımlara daha rahat bir kadro kurma, kullanma şansı verilmesi gösterildi.

 

 


Fernandao
Fenerbahçeli Fernandao disiplin kuruluna sevk edildi
Yavuz Bingöl
Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl
türkiye
Flaş gelişme Türkiye Çekya'ya nato verdi
Beşiktaş Fenerbahçe
Kupada dev derbiyi yönetecek hakem belli oldu
Beşiktaş Fenerbahçe
Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda
İlgili Haberler
Fernandao

Fenerbahçeli Fernandao disiplin kuruluna sevk edildi

Beşiktaş Fenerbahçe

Kupada dev derbiyi yönetecek hakem belli oldu

Beşiktaş Fenerbahçe

Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda

Şenol Güneş ve Aykut Kocaman

PFDK Şenol Güneş ve Aykut Kocaman hakkında kararını verdi

Son Dakika Haberleri
Yavuz Bingöl

Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl

türkiye

Flaş gelişme Türkiye Çekya'ya nato verdi

Moody’s

Moody’s Türkiye’nin büyüme beklentisini açıkladı

Akhisarspor Galatasaray

Akhisarspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri

 Yazarlarımız
arzu sheridan

Yeni Başlayanlar İçin Kars

1- DOĞU EKSPRESİ : Doğu Ekspresi biletleri bulmak için hemen hazırlığa başlayın. Yataklı vagonlarda bulması çok zor ama benim gibi maceracı ve cesursanız  ben koltukta ...

Devam