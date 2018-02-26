26/02/2018 10:29


Çarşı Grubundan Aykut Kocaman hakkında skandal paylaşım

Aykut Kocaman

Süper Lig'de dün akşam deplasmanda Beşiktaş'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman için maç sonunda Çarşı Grubu tarafından skandal bir paylaşım yapıldı

Siyah beyazlılar, dün akşam sahasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 3-1 yenerken maçın ardından Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın twitter hesabından yazdıkları olay oldu.Çarşı grubu Fenerbahçe Teknik Direktörü için hakaret içeren bir tweet atarken, Aykut Kocaman’ın fotoğrafını paylaştı ve “Dolmabahçe’de kayboldu. Tasması var!!!” yazıldı.


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