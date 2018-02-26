26/02/2018 10:07


Galatasaray Akhisarspor kupa maçı ne zaman ve hangi kanalda

Galatasaray Akhisarspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, rakibi Akhisarspor'u evinde konuk etmeye hazırlanıyor

Galatasaray ve Akhisarspor takımları arasında yarın akşam saat 20:30'da oynanacak mücadele A SPOR'dan ekrana gelecek. Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maç sonuçlarına göre Galatasaray 47 puan ile lider, Akhisarspor 30 puan ile 10. sırada yer alıyor.

Eren ve Donk sakat

Şampiyonluk yarışında zirve mücadelesi veren Galatasaray'da Akhisarspor deplasmanında avantaj peşinde olacak. Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Donk'un sakatlığı devam ediyor. Fernandao'nun ise maça yedek olarak başlaması bekleniyor.

 

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