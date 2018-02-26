26/02/2018 10:00


Galatasaraylı Rodrigues sezon sonu gidebilir

Garry Rodrigues

Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues son haftalarda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Genç futbolcunun sezon sonunda sarı kırmızılı kulüpte kalmasının zor olduğu görülüyor

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'dan sonra bir başka Ada ekibi Cenk Tosun'un takımı Everton da süper yıldızı izlettiriyor. Everton scout'ları, periyodik olarak Rodrigues hakkında menajer Sam Allardyce'e rapor veriyor.

Oyuncunun menajeri Ceylan Çalışkan, Rodrigues'in İngiltere, Almanya ve İspanya'dan birçok takımın transfer listesine girdiği söyledi. Çalışkan, "Kulüp ismi veremem ama birçok Avrupa takımı Rodrigues'in peşinde. Fatih Terim'in gelmesi ile Rodrigues büyük bir çıkışa geçti. Galatasaray'da çok mutlu. Önce şampiyonluk yaşamak, sonra da Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefi var" açıklamasını yaptı.

FATİH TERİM DÖNEMİNDE COŞTU 

İgor Tudor döneminde görev bulduğu 1003 dakikada 1 gol-3 asistle vasatı geçemeyen Garry Rodrigues, Fatih Terim'in göreve gelişiyle coştu. Yıldız futbolcu, İmparator'la 573 dakikada 4 gol-5 asitlik bir patlama yaptı.


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