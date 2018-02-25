25/02/2018 15:27


Fenerbahçeli taraftarlar Vodafone Park'a gidiyor

fenerbahçe taraftarı

Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin taraftarı takımlarına destek olmak için Vodafone Park'a doğru yola çıktı

Bugün saat 14.00’de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi önünde toplanan taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramalarının yapılmasının ardından Fenerbahçe Kulübü’nün organize ettiği 15 otobüsle Vodafone Park Stadyumu’na doğru yola çıktı.

Bu arada Sarı-lacivertlileri taraftarların yolculuk öncesi birbirlerine, Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz şeklinde uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

 

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