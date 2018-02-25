25/02/2018 15:24
Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Şampiyonluk yolunda yaşadığı kritik puan kayıplarıyla zirvenin uzağında kalan siyah-beyazlılar, kazanarak, rakibi ile arasındaki farkı kapatmak için mücadele edecek.