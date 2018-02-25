25/02/2018 15:24


Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak

Beşiktaş Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonluk yolunda yaşadığı kritik puan kayıplarıyla zirvenin uzağında kalan siyah-beyazlılar, kazanarak, rakibi ile arasındaki farkı kapatmak için mücadele edecek.


Talisca
Beşiktaşlı golcü Talisca yeniden baba oldu
fenerbahçe taraftarı
Fenerbahçeli taraftarlar Vodafone Park'a gidiyor
Beşiktaş Fenerbahçe
Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak
fırtına ve yağış
Meteorolojiden yarın için kritik uyarı
çocuk istismarı
450 öğrenciden cinsel istismara yönelik tepki
İlgili Haberler
Talisca

Beşiktaşlı golcü Talisca yeniden baba oldu

fenerbahçe taraftarı

Fenerbahçeli taraftarlar Vodafone Park'a gidiyor

Kenan Sofuoğlu

Kenan Sofuoğlu ölümden döndü sağlık durumu nasıl

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi

Son Dakika Haberleri
fırtına ve yağış

Meteorolojiden yarın için kritik uyarı

çocuk istismarı

450 öğrenciden cinsel istismara yönelik tepki

Salih Müslüm

Salih Müslim Prag'da gözaltına alındı

şehit haberleri

Afrin operasyonundan acı haber, Uzman Çavuş şehit oldu

 Yazarlarımız
arzu sheridan

Yeni Başlayanlar İçin Kars

1- DOĞU EKSPRESİ : Doğu Ekspresi biletleri bulmak için hemen hazırlığa başlayın. Yataklı vagonlarda bulması çok zor ama benim gibi maceracı ve cesursanız  ben koltukta ...

Devam