Kenan Sofuoğlu ölümden döndü sağlık durumu nasıl

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu 257 km hızla kaza yaptı ve sağ kolundan yaralanırken sol ayağında da büyük bir delik oluştu

Sıralama turunda üçüncü sırayı kapan milli motosikletçi, yarın Avustralya’da yapılacak yarışta yer alacağını, önümüzdeki hafta ise ameliyat olacağını belirten Sofuoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, “Zor nefes alıyordum, leğen kemiğimin kırıldığını düşündüm. Sonradan vücudumda yanıklar olduğunu fark ettim.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pirelli yarış direktörü Giorgio Barbier, kazanın tekerleriğin yanındaki kabarcıkların atması sonucu dolayı gerçekleştiğini açıkladı.Sofuoğlu’nun vücudunun normal hale gelmesi için 24 saate ihtiyacı bulunuyor.