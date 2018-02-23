23/02/2018 15:02


UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belirlendi.

Aynı ülkeden takımların eşleşmesine izin verilen kura çekiminde ilk maçlar 8 Mart, rövanşları ise 15 Mart'ta oynanacak.

Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Lazio (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya)

Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

CSKA Moskova (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa)

Olympique Marsilya (Fransa) - Athletic Bilbao (İspanya)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Viktoria Plzen (Çekya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

Milan (İtalya) - Arsenal (İngiltere)


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