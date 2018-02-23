23/02/2018 14:56


Fenerbahçe Kulübü'nden dev derbi öncesi flaş uyarı

Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi Fenerbahçe cephesinden önemli bir uyarı geldi

Vodafone Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan derbi öncesi Fenerbahçe’nin paylaşımı şöyle;

“Müsabakada 1200 özel güvenlik personeli ile 1630 Çevik Kuvvet ve 1100 Kadro personeli olmak üzere 3930 Güvenlik görevlisi görev yapacaktır. Misafir seyirci bilet satışları Fenerbahçe Spor Kulübü organizasyonunda yapılacaktır.

Müsabaka günü taraftarlarımıza, Vodafone Park Stadyumu’nda tek geçişlik pass kart dağıtımı kesinlikle yapılmayacaktır. Taraftarlarımızın, daimi ve tek geçişlik kartlarını, stadımızın yanında bulunan Passolig gişelerinden temin etmeleri gerekmektedir. (Kenan Evren Lisesi bahçesi ve Şefik Bey Sokakta kurulacak olan gişeler)

Saat 13:00 itibariyle Recep Peker Caddesi, Kızıltoprak ışıklar mevkiinden Yoğurtçu Parkı’na kadar araç trafiğine kapatılacak ve güvenlik noktaları kurulacaktır.

Taraftarlarımız, Passolig kartlarına yükledikleri biletleri, başka bir Passolig kartına transfer edemeyecek, Passolig kartlarında bilet yüklenmemiş olan taraftarlar otobüslere alınmayacaktır.

Bilet satışı yapılan misafir takım seyircileri saat 14.00’da Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde hazır olacak, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından organize edilen otobüslerle toplu olarak en geç 15.00’da hareket ederek Vodafone Park Stadyumu’na intikalleri sağlanacaktır.

Taraftarlarımız için organize edilen otobüslerde oluşabilecek herhangi bir maddi hasar durumunda, emniyet birimleri hasarın sorumlularını derhal tespit edecek ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca kendilerine işlem yapılacaktır. Otobüslerde oluşabilecek hasarları yapanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem yapılacaktır.

Konuyla ilgili Vodafone Park Stadyumu’nda takımımızı destekleyecek olan taraftarlarımızdan hassasiyet bekliyor, Fenerbahçe taraftarına yakışır bir tutum sergilemelerini ve takımımızı maçın hiçbir anında yalnız bırakmamalarını rica ediyoruz.”


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