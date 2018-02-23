Caner Erkin eşi Şükran Ovalı için 9 milyon TL'yi gözden çıkardı

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, İzmirli eşi Şükran Ovalı için kesesinin ağzını yeniden açtı

Bu yaz eşiyle kiralık ev yerine kendi yazlıklarında tatil yapmak isteyen Caner Erkin, Paşalimanı’nda 6 odalı lüks bir villayı çok beğendi. İlk fırsatta lüks dubleks villayı güzel oyuncuya da göstermeyi planlayan futbolcunun, Ovalı’ya jesti için ayırdığı bütçe ise dudak uçuklatacak cinsten. Öyle ki Erkin’in Ovalı için almayı düşündüğü villanın fiyatı tam 2 milyon 300 bin dolar yani 8 milyon 745 bin TL.