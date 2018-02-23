23/02/2018 11:07


Caner Erkin eşi Şükran Ovalı için 9 milyon TL'yi gözden çıkardı

Caner Erkin Şükran Ovalı

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, İzmirli eşi Şükran Ovalı için kesesinin ağzını yeniden açtı

Bu yaz eşiyle kiralık ev yerine kendi yazlıklarında tatil yapmak isteyen Caner Erkin, Paşalimanı’nda 6 odalı lüks bir villayı çok beğendi. İlk fırsatta lüks dubleks villayı güzel oyuncuya da göstermeyi planlayan futbolcunun, Ovalı’ya jesti için ayırdığı bütçe ise dudak uçuklatacak cinsten. Öyle ki Erkin’in Ovalı için almayı düşündüğü villanın fiyatı tam 2 milyon 300 bin dolar yani 8 milyon 745 bin TL.


Kadir İnanır
Sanatçı Kadir İnanır şah damarından ameliyat edilecek
Volkan Demirel
Fenerbahçeli file bekçisi 'Vodafone Park'a zafer için gideceğiz'
Caner Erkin Şükran Ovalı
Caner Erkin eşi Şükran Ovalı için 9 milyon TL'yi gözden çıkardı
fenerbahçe
Fenerbahçe son 9 derbide kaybetmedi
KASK
KASK sistemiyle beyin hasarları önceden tespit edilecek
İlgili Haberler
Volkan Demirel

Fenerbahçeli file bekçisi 'Vodafone Park'a zafer için gideceğiz'

fenerbahçe

Fenerbahçe son 9 derbide kaybetmedi

Galatasaray Bursaspor maçı

Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Talisca

Beşiktaş'ın Talisca başvurusu reddedildi

Son Dakika Haberleri
Kadir İnanır

Sanatçı Kadir İnanır şah damarından ameliyat edilecek

KASK

KASK sistemiyle beyin hasarları önceden tespit edilecek

Nazlı Ilıcak

Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali'den şok eden açıklamalar

dua

Cuma günü edilebilecek dualar

 Yazarlarımız
arzu sheridan

Yeni Başlayanlar İçin Kars

1- DOĞU EKSPRESİ : Doğu Ekspresi biletleri bulmak için hemen hazırlığa başlayın. Yataklı vagonlarda bulması çok zor ama benim gibi maceracı ve cesursanız  ben koltukta ...

Devam