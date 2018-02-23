Fenerbahçe son 9 derbide kaybetmedi

Süper Lig'de Pazar akşamı Beşiktaş ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, 2015 yılından bu yana derbilerde başarılı performans sergileniyor

Fenerbahçe, 27 Eylül 2015'ten sonra Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.Fenerbahçe, söz konusu 9 derbide kalesini iyi korudu.Fenerbahçe, son 9 derbi maçında sadece 3 gol yedi. Sarı-lacivertliler, 25 Ekim 2015'de Galatasaray, 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta da rakibine bir gol şansı verdi.Buna karşı Fenerbahçe, derbilerde rakip filelere 9 gol gönderdi.

Fenerbahçe, ligde hafta sonu karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetmedi.

Rakibine 27 Eylül 2015'te Süper Lig'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçta 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'la ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, bu derbilerde 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında oynadığı son 5 maç şöyle:

29 Şubat 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0

3 Aralık 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0

5 Şubat 2017 (Türkiye Kupası): Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1

7 Mayıs 2017 (Süper Lig): Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1

23 Eylül 2017 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1