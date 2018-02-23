23/02/2018 11:04


Fenerbahçe son 9 derbide kaybetmedi

fenerbahçe

Süper Lig'de Pazar akşamı Beşiktaş ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, 2015 yılından bu yana derbilerde başarılı performans sergileniyor

Fenerbahçe, 27 Eylül 2015'ten sonra Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.Fenerbahçe, söz konusu 9 derbide kalesini iyi korudu.Fenerbahçe, son 9 derbi maçında sadece 3 gol yedi. Sarı-lacivertliler, 25 Ekim 2015'de Galatasaray, 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta da rakibine bir gol şansı verdi.Buna karşı Fenerbahçe, derbilerde rakip filelere 9 gol gönderdi.

Fenerbahçe, ligde hafta sonu karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetmedi.

Rakibine 27 Eylül 2015'te Süper Lig'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçta 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'la ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, bu derbilerde 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında oynadığı son 5 maç şöyle:

29 Şubat 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0

3 Aralık 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0

5 Şubat 2017 (Türkiye Kupası): Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1

7 Mayıs 2017 (Süper Lig): Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1

23 Eylül 2017 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1


Kadir İnanır
Sanatçı Kadir İnanır şah damarından ameliyat edilecek
Volkan Demirel
Fenerbahçeli file bekçisi 'Vodafone Park'a zafer için gideceğiz'
Caner Erkin Şükran Ovalı
Caner Erkin eşi Şükran Ovalı için 9 milyon TL'yi gözden çıkardı
fenerbahçe
Fenerbahçe son 9 derbide kaybetmedi
KASK
KASK sistemiyle beyin hasarları önceden tespit edilecek
İlgili Haberler
Volkan Demirel

Fenerbahçeli file bekçisi 'Vodafone Park'a zafer için gideceğiz'

Caner Erkin Şükran Ovalı

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı için 9 milyon TL'yi gözden çıkardı

Galatasaray Bursaspor maçı

Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Talisca

Beşiktaş'ın Talisca başvurusu reddedildi

Son Dakika Haberleri
Kadir İnanır

Sanatçı Kadir İnanır şah damarından ameliyat edilecek

KASK

KASK sistemiyle beyin hasarları önceden tespit edilecek

Nazlı Ilıcak

Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali'den şok eden açıklamalar

dua

Cuma günü edilebilecek dualar

 Yazarlarımız
arzu sheridan

Yeni Başlayanlar İçin Kars

1- DOĞU EKSPRESİ : Doğu Ekspresi biletleri bulmak için hemen hazırlığa başlayın. Yataklı vagonlarda bulması çok zor ama benim gibi maceracı ve cesursanız  ben koltukta ...

Devam