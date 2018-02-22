22/02/2018 18:14


Beşiktaş'ın Talisca başvurusu reddedildi

Talisca

Talisca'nın Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kartın iptali için siyah beyazlı kulüp tarafından PFDK'ya yapılan başvuru reddedildi

Kurulun, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşen Talisca için Beşiktaş'ın yaptığı itirazın reddine karar verildiği bildirildi.

Beşiktaşlı futbolcu Talisca, Atiker Konyaspor maçında gördüğü kartla bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 4. kartına ulaşmış ve cezalı duruma düşmüştü. Beşiktaş Kulübü, sarı kartın ve cezai uygulamaların kaldırılmasına ilişkin PFDK'ye itirazda bulunmuştu. Brezilyalı futbolcu, 25 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maçta forma giyemeyecek.


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