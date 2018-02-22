Aykut Kocaman'ın derbi ilk 11'i şekilleniyor

Fenerbahçe Kulübü teknik direktörü Aykut Kocaman, Pazar günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisine sürpriz bir ilk 11 ile çıkmaya hazırlanıyor

NTV Spor’da yer alan habere göre; Kocaman son maçta ilk 11'de görevlendirdiği Mathieu Valbuena'yı son yarım saatlik bölüme saklamayı düşünüyor. Kocaman Valbuena'nın yerine Aatıf Chahechouhe'yu ilk 11'de kullanmayı planlıyor.

Kocaman son maçta dinlendirdiği Nabil Dirar'ı da yeniden ilk 11'de görevlendirecek. Medipol Başakşehir maçında 13 kilometrelik koşu mesafesiyle teknik ekibi sevindiren Faslı futbolcu Beşiktaş maçında da Kocaman'ın taktik planları arasında yer alıyor.

Aykut Kocaman bu maçta Giuliano'dan vazgeçmeyi ise düşünmüyor. Yaşadığı omuz sakatlığı sonrasında riske rağmen takıma dönen Brezilyalı Kocaman'ın vazgeçilmezlerinden biri konumunda. Deneyimli teknik adam bağırsak enfeksiyonu yüzünden son maçta oynayamayan Kaptan Volkan Demirel'i de yeniden ilk 11'de kullanacak.

Kocaman Medipol Başakşehir'de uyguladığı topu geri alma planının bir benzerini Beşiktaş'a karşı da uygulamayı planlıyor. Sarı lacivertli teknik adam antrenmanlarda kafasındaki metodu futbolcularına ezberletmek için çalışmalar yaptırıyor.