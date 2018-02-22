Dev derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 25 Şubat Pazar akşamı Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki dev derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek

Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak. Barış Şimşek ise derbide dördüncü hakem olarak görev alacak.Vodafone Park'taki derbi saat 19.00'da başlayacak.

Çakır'dan 3 kırmızı, 26 sarı kart

Cüneyt Çakır, düdük çaldığı Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında 3 kez kırmızı kartına başvururken, 26 sarı kart gösterdi.Tecrübeli hakem, geride kalan 4 maçta Fenerbahçe'den bir, Beşiktaş'tan 2 oyuncu ihraç etti. Çakır, 26 sarı kartın ise 14'ünü Fenerbahçe, 12'sini de Beşiktaşlı oyunculara çıkardı. Çakır, son olarak bu sezonun 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapmıştı.