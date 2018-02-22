22/02/2018 09:34


Galatasaray yönetiminden Aziz Yıldırım'a sürpriz davet

galatasaray müzesi

Son teknolojiyle hazırlanan Galatasaray Müzesinin açılışına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da davet edildi

UEFA Kupası olmak üzere tarihi başarıların hikayeleri görüntülü ve sesli olarak müzeyi ziyaret edenlere sunulacak. İçine bir de sinema salonu hazırlanan müzede herkesten sır gibi saklanan, Galatasaray tarihini birkaç dakikada anlatan bir film izletilecek.

Türk Telekom Stadı içinde açılacak olan kulüp müzesi son teknolojiyle donatıldı. Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, İspanya’ya giderek Barcelona ve Real Madrid’in müzelerini inceledi.

Ezeli rekabetin simgelerinden biri olmuş bir an da müzede olacak. Kadıköy’deki son Fenerbahçe galibiyetinin de unutulmadığı müzede Graeme Souness’in saha ortasına bayrak diktiği anın birebir boyutlarda yapılan maketi yer alacak.

Müzede ayrıca bir başka detay da Fatih Terim’e ait özel bir köşe olacak olması. Terim’in futbolculuk yıllarına ait 5 numaralı forması ve teknik adam olarak başarıları ölümsüzleştirildi. Müze açılışı için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dahil olmak üzere 17 kulüp başkanına da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tarafından resmi yazıyla özel davet gönderildi. 1 Mart’ta taraftar ziyaretlerini kabul etmeye başlayacak olan müzede 28 Mart’ta ise devlet erkanı, Galatasaray protokolü ve kulüp başkanlarının katılacağı özel bir açılış düzenlenecek.

 


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