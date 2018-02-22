Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles gözyaşlarına boğuldu

Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Porto ile Estoril karşı karşıya geldi. Mücadelede bir zamanlar Galatasaray'da forma giyen Alex Telles sakatlanınca gözyaşlarına boğuldu

Karşılaşmanın 52. dakikasında serbest vuruştan gol atan ve durumu 1-1'e getiren Telles, attığı golün 6 dakika sonrasında ise ciddi bir şekilde sakatlandı.58. dakikada sakatlanarak yerini Dalot'a bırakan Telles, sahayı göz yaşlarıyla terketti.Porto'ya galibiyeti getiren goller Tiquinho (2) kaydetti.

Estoril, 1-0 galipken ertelenen ve tam 37 gün sonra kaldığı yerden devam edilen maçı Porto, 3-1 kazanırken en yakın takipçisi Benfica ile puan farkını 5'e çıkarttı.