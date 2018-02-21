21/02/2018 10:12


UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları programı

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları yarın oynanacak müsabakalarla tamamlanacak

Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı (0-0) ağırlayacağı maçla bu akşam başlayacak son 32 turu rövanşları, yarın oynanacak 15 karşılaşmayla tamamlanacak.Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın yapılacak son 32 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Nice (Fransa) (3-2)

21.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Astana (Kazakistan) (3-1)

21.00 Lazio (İtalya) - FCSB (Romanya) (0-1)

21.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Partizan (Sırbistan) (1-1)

21.00 Villarreal (İspanya) - Olympique Lyon (Fransa) (1-3)

21.00 Leipzig (Almanya) - Napoli (İtalya) (3-1)

21.00 Zenit (Rusya) - Celtic (İskoçya) (0-1)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - AEK (Yunanistan) (1-1)

21.00 Atletico Madrid (İspanya) - Kopenhag (Danimarka) (4-1)

23.05 Braga (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa) (0-3)

23.05 Arsenal (İngiltere) - Östersunds (İsveç) (3-0)

23.05 Milan (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-3)

23.05 Salzburg (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya) (2-2)

23.05 Athletic Bilbao (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya) (3-1)

23.05 Atalanta (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya) (2-3)


şehit haberleri
Kuzey Irak'ta çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu
Türkiye nüfusu
TÜİK açıkladı Türkiye nüfusu o yıllarda 100 milyonu geçecek
göçmen
Kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 göçmen yakalandı
UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları programı
Ayla Akat Ata
HDP'li eski milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı
İlgili Haberler
Şenol Güneş

Şenol Güneş'ten mağlubiyet sonrası acı itiraf

Bayern Münih Beşiktaş maçı

Bayern Münih Beşiktaş maçı özeti ve golleri izle

Bayern Münih Beşiktaş maçı

Bayern Münih Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda oynanacak

Gomis

Gomis meğer aynı olayı Tudor döneminde de yaşamış

Son Dakika Haberleri
şehit haberleri

Kuzey Irak'ta çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Türkiye nüfusu

TÜİK açıkladı Türkiye nüfusu o yıllarda 100 milyonu geçecek

göçmen

Kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 göçmen yakalandı

Ayla Akat Ata

HDP'li eski milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı

 Yazarlarımız
turker erturk

Pinpon Topu Olmak

ABD; 2001’den beri küresel liderliğini ve askeri üstünlüğünü sürdürmeye çalışarak, tek kutuplu dünya düzenini sonsuza kadar devam ettirebilmek için küresel ve hegemonyal bir savaş sürdürüyor. ...

Devam