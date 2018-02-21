UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları programı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları yarın oynanacak müsabakalarla tamamlanacak
Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı (0-0) ağırlayacağı maçla bu akşam başlayacak son 32 turu rövanşları, yarın oynanacak 15 karşılaşmayla tamamlanacak.Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın yapılacak son 32 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Nice (Fransa) (3-2)
21.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Astana (Kazakistan) (3-1)
21.00 Lazio (İtalya) - FCSB (Romanya) (0-1)
21.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Partizan (Sırbistan) (1-1)
21.00 Villarreal (İspanya) - Olympique Lyon (Fransa) (1-3)
21.00 Leipzig (Almanya) - Napoli (İtalya) (3-1)
21.00 Zenit (Rusya) - Celtic (İskoçya) (0-1)
21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - AEK (Yunanistan) (1-1)
21.00 Atletico Madrid (İspanya) - Kopenhag (Danimarka) (4-1)
23.05 Braga (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa) (0-3)
23.05 Arsenal (İngiltere) - Östersunds (İsveç) (3-0)
23.05 Milan (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-3)
23.05 Salzburg (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya) (2-2)
23.05 Athletic Bilbao (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya) (3-1)
23.05 Atalanta (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya) (2-3)