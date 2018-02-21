Bayern Münih Beşiktaş maçı özeti ve golleri izle
Şampiyonlar Ligi mücadelesinde rakibi Bayern Münih'e konuk olan Beşiktaş, rakibine 5-0'lık skorla mağlup oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman temsilcisi Bayern Münih, Beşiktaş'a karşı ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
9. dakikada ev sahibi ekipte Coman'ın sol çaprazdan şutunda kaleci Fabricio'nun yatarak çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
13. dakikada Martinez'in soldan yaptığı ortada ceza sahasında bulunan Müller'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
16. dakikada Lewandowski ceza sahasına girmeden önce Vida'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Hategan, Vida'yı doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
18. dakikada Kimmich'in hatasında topu kapan Vagner Love'un, Hummels ve Boateng'i geçtikten sonra ceza alanı çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
30. dakikada Rodriguez'in soldan ortaladığı topa ceza alanında Hummels kafayla vurdu. Kaleci Fabricio son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
39. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Quaresma rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Portekizli futbolcunun şutunda kaleci Ulreich topu kornere gönderdi.
43. dakika Bayern Münih 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte Coman'ın soldan ceza alanına girerek ortaladığı topu Alaba, Müller'e aktardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti.
50. dakikada Lewandowski'nin ceza sahası çizgisinden kullandığı faul atışında top sağ direkten oyun alanına döndü.
53. dakikada Müller'in pasında ceza sahasında Lewandowski topla buluştu. Polonyalı futbolcunun çizgiye kadar inerek çıkardığı topu penaltı noktası üzerindeki Coman filelere gönderdi: 2-0
66. dakikada Bayern Münih'in sağ taraftan geliştirdiği atakta Kimmich'in ön direğe yaptığı ortada Müller'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0
75. dakikada Talisca'nın ceza sahasının dışından vuruşunda top üstten auta gitti.
79. dakikada Hummels'in ceza sahası dışından attığı sert şutunda kaleci Fabricio'dan dönen topu tamamlayan Lewandowski, takımını 4-0 öne geçirdi.
88. dakikada Robben'in pasında topla buluşan Müller meşin yuvarlağı Lewandowski'ye aktardı. Polonyalı futbolcu müsait durumda topu ağlara göndererek farkı 5'e çıkardı.
Karşılaşma Bayern Münih'in 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.