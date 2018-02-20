Bayern Münih Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, rakibi Bayern Münih'e konuk olmaya hazırlanıyor

Beşiktaş ve Bayern Münih arasında oynanacak olan karşılaşma, TSİ 22.45'te Allianz Arena'da başlayacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda G Grubu'nu lider olarak tamamlayan siyah-beyazlı ekip, B Grubu'nu ikinci sırada bitirerek son 16 turunda mücadele etme hakkını elde eden rakibi karşısında avantaj arayacak.