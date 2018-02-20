20/02/2018 08:57


Gomis meğer aynı olayı Tudor döneminde de yaşamış

Gomis

Kasımpaşa maçında aniden yere yığılan ve Vazovagal senkop hastası olduğu bilinen Galatasaraylı golcü futbolcu Gomis'in bu olayı ilk kez yaşamadığı ortaya çıktı

Gomis’in aşırı stres altında olduğu dönemlerde görülen bu durumunun ilk olarak temmuzda Östersunds maçı öncesinde idmanda yaşandığı belirtildi. Geçirdiği nöbet sonrasında antrenmana devam eden Gomis’in, bu durumdan etkilenen takım arkadaşlarına “Merak etmeyin. Swansea’de devre arasında soyunma odasında bayıldım ancak 2. yarıda oyuna devam  ettim” dediği öğrenildi. Transferi öncesi durumu bilinen ve kapsamlı kontrollerden geçirilen Gomis’in sözleşmesinde, sağlık kurulunun da uyarısıyla, bu sorunla ilgili olarak tek taraflı fesih maddesi koyulmuştu.


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