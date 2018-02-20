Dev derbinin iddaa oranları açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş, rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesi oranlar açıklandı ve favori Beşiktaş oldu
iddaa, Beşiktaş’ın galibiyetine 1.90 oran verdi. 21 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fenerbahçe’nin galibiyetine 2.70 oran veren iddaa Risk Yönetimi, beraberlik oranını ise 3.20 olarak belirledi.
Geçen sezon Vodafone Park’ta oynanan maçta iddaa risk yönetimi 1.60’lık orandan Beşiktaş’ı favori göstermiş ancak karşılaşma 1-1’lik eşitlik ile sona ermişti. Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 25 Şubat Pazar günü saat 19.00’da ağırlayacak.