20/02/2018 08:08


Aziz Yıldırım Mehmetçik'e destek için sınıra gidiyor

Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, terör örgütüne yönelik Afrin'de başlatılan operasyona katılan askerlerimize destek için adım atıyor

Aziz Yıldırım, yarın Hatay'a giderek bir okul açılışına katılacak ve daha sonra burada gerçekleşecek törenden sonra sınıra gidecek olan Aziz Yıldırım, Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan Mehmetçik ile bir araya gelecek.

Askerlerimiz ile sohbet ederek moral verecek olan Aziz Yıldırım, duruma hassasiyet gösteren diğer saygın isimler gibi örnek bir davranış sergileyecek.

Geçtiğimiz günlerde Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Yavuz Bingöl, Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli, Emre Kızılırmak, Zuhal Yalçın, Sefa Zengin, Deniz Oral ve Erhan Yazıcıoğlu, sınıra giderek Afrin operasyonuna destek vermişlerdi.

 

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