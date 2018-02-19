19/02/2018 12:08


Dünya basınında Gomis tepkisi

Bafetimbi Gomis

Spor Toto Süper Lig'in 22.haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da Gomis baygınlık geçirdi

Dün akşam Kasımpaşa-Galatasaray arasında oynanan lig maçının ilk dakikalarında sarı kırmızılı kulübün golcü futbolcusu Gomis aniden yere yığılmış ve sahaya gelen sağlık ekipleri Gomis'e müdahalede bulunmuştu. Geçirdiği baygınlığın ardından ısrarlara rağmen oynamak isteyen golcü futbolcunun oyundan ayrılmaması ise futbol dünyasında tepkilere yol açtı.

The Sun: Büyük korku! Gomis, dün akşam maçta bir anda bayıldı. Fakat 32 yaşındaki yıldız sağlık ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra inanılmaz şekilde oyuna geri dönmesine izin verildi. İki takım oyuncularını da korkutan olayın ardından asıl şaşılan durum ise nasıl olur da Gomis’in oyuna devam etmesine izin verildiği oldu.

Daily Mail: Eski Swanseali Gomis, maç sırasında bayıldı ama oyuna devam etmesine izin verildi.

Daily Mirror: Vasovagal senkobun nedeniyle daha önce de maç ve antrenmanlarda bayılan Gomis dün de sahada yığılıp kaldı. Asıl dikkat çeken ise Gomis’in 90 dakika oyunda kalmış olması.

Fox Sports: Daha önce de bir kaç kez bayılan Gomis, dün G.Saray formasıyla Kasımpaşa karşısında yine bilincini kaybedip yerde kaldı. Daha biraz sonra oyuna dönmesine izin verildi.

L’equipe: Daha önce de birkaç kez bayılan Gomis dün yine aynı sıkıntıyı yaşadı. Yıldız oyuncu ufak rahatsızlığının ardından oyuna geri döndü.

 

 


sele kapılan askerler
Selde şehit düşen askerler son yolculuklarına uğurlanıyor
Sergey Lavrov
Rusya ABD'ye rest çekti 'Derhal çekilin'
Turan Özdemir
Turan Özdemir Londra Festivalinde ödüle layık görüldü
Suzan Avcı
Suzan Avcı'dan kötü haber 'Dualarınızı eksik etmeyin'
Bafetimbi Gomis
Dünya basınında Gomis tepkisi
İlgili Haberler
Bayern Münih Beşiktaş maçı

Bayern Münih Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri

şenol güneş

Şenol Güneş'in Bayern Münih'e karşı ilk 11'i

Alper Uçar ve Alisa Agafonova

Büyük gurur Türk çift Kış olimpiyatlarında finale yükseldi

Muslera

Muslera'nın eşinden taraftarı şok eden paylaşım

Son Dakika Haberleri
sele kapılan askerler

Selde şehit düşen askerler son yolculuklarına uğurlanıyor

Sergey Lavrov

Rusya ABD'ye rest çekti 'Derhal çekilin'

Turan Özdemir

Turan Özdemir Londra Festivalinde ödüle layık görüldü

Suzan Avcı

Suzan Avcı'dan kötü haber 'Dualarınızı eksik etmeyin'

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Sorunları akılla çözebilmek

Artık şu bir gerçek: TSK, Afrin’de büyük bir sınav verdi ve başarılara da imza atıyor. Yanı başımızdaki terör yuvalarını da dağıtıyor. Önündeki tek engel, dış güçlerin ...

Devam