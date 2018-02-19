19/02/2018 11:45


Şenol Güneş'in Bayern Münih'e karşı ilk 11'i

şenol güneş

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde rakibi Bayern Münih'e karşı as kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor

Atiker Konyaspor maçında Oğuzhan, Adriano, Negredo ve Quaresma’yı dinlendiren tecrübeli teknik adam dört oyuncuyu da Bayern Münih karşısında oynatmayı düşünüyor.

Kalede Fabircio ile maça başlayacak olan Güneş, geri dörtlüyü Gökhan Gönül, Pepe, Medel ve Adriano’dan oluşturacak. Orta ikilide ise Atiba ve Oğuzhan’ın oynaması kesin görülüyor.

Hücum hattının Quaresma, Talisca, Babel’den oluşması beklenirken forvette oynayacak oyuncu için kararını bu akşam ki son idmanda verecek olan Şenol Güneş, Negredo ve Vagner Love’dan birini seçecek.

Beşiktaş’ın Bayern Münih karşısındaki muhtemel kadrosu: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo (Love) şeklinde.

 

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