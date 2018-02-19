19/02/2018 10:12


Büyük gurur Türk çift Kış olimpiyatlarında finale yükseldi

Alper Uçar ve Alisa Agafonova

2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları Artistik Buz Pateniz Buz Dansı'nda ülkemizi temsil eden Alper Uçar ve Alisa Agafonova çifti 59.42 puan alarak finale yükselmeyi başardı

Kış Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye'yi Artistik Buz Pateni Buz Dansı’nda temsil eden milli sporcularımız Alper Uçar ve Alisa Agafonova çifti, finale kaldı. 59.42 puan alarak serbest programa yükselen Alper Uçar ve Alisa Agafonova finalde yarışacak. Çift Türkiye’nin Kış Olimpiyatları tarihinde serbest programa yükselen ilk buz dansı çifti oldu.


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