Büyük gurur Türk çift Kış olimpiyatlarında finale yükseldi
2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları Artistik Buz Pateniz Buz Dansı'nda ülkemizi temsil eden Alper Uçar ve Alisa Agafonova çifti 59.42 puan alarak finale yükselmeyi başardı
Kış Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye'yi Artistik Buz Pateni Buz Dansı’nda temsil eden milli sporcularımız Alper Uçar ve Alisa Agafonova çifti, finale kaldı. 59.42 puan alarak serbest programa yükselen Alper Uçar ve Alisa Agafonova finalde yarışacak. Çift Türkiye’nin Kış Olimpiyatları tarihinde serbest programa yükselen ilk buz dansı çifti oldu.