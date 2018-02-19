19/02/2018 07:49


Muslera'nın eşinden taraftarı şok eden paylaşım

Muslera

Galatasaray'da uzun yıllar kaleyi koruyan tecrübeli isim Muslera'nın eşi Patricia Callero, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarı üzdü

Son haftalarda performansında düşüş gözlenen file bekçisi Fernando Muslera'ya taraftar tepkileri de artıyor. Uruguaylı file bekçinin karısı Patricia Callero'nun, sosyal medyadan gelen bir mesaja verdiği yanıt olay oldu. Instagram'dan "Muslera go home" (Muslera evine dön) mesajına cevap veren Callero, "Neden olmasın? Belki yakında" yanıtını verdi. Muslera'nın eşinden gelen bu paylaşım sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Bazıları bu mesajın Muslera'nın yakında eve geleceğini kastederek yapılmış bir espri olarak algılarken, bazıları ise ileride yaşanacak bir ayrılığın ilk sinyali olarak düşündü. Callero olumlu mesajlara da şükranlarını belirterek, "Güzel insanlara teşekkürler" dedi.

 


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